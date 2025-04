Decoro urbano cercasi

GUGLIONESI. Degrado e incuria. Le foto parlano da sole: il contenitore è strapieno, i sacchi della spazzatura fuoriescono e rifiuti di ogni tipo giacciono abbandonati a terra. Una scena vergognosa che, purtroppo, si ripete troppo spesso.

A chi dobbiamo dire grazie? All’inciviltà di chi pensa che la strada sia il prolungamento del proprio bidone di casa. A chi lascia sacchetti, cartacce, bottiglie e perfino avanzi di cibo come se il decoro pubblico non fosse affare proprio. Eppure, quei rifiuti finiscono sotto gli occhi di tutti.

Il problema non è solo estetico. I rifiuti attirano insetti, roditori, e diventano pericolo per la salute pubblica. Inoltre, peggiorano la qualità della vita e mandano un messaggio devastante: che qui il rispetto non abita più.