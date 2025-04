Giornata della Terra: a Termoli la raccolta dei mozziconi di sigarette

TERMOLI. Sabato 26 aprile, presso la Scalinata del Folklore a Termoli, in occasione della Giornata della Terra, si svolgerà la raccolta dei mozziconi a cura di Plastic Free. «Perché raccogliere i mozziconi di sigarette? I mozziconi contengono tantissime sostanze chimiche e anche cancerogene. Conseguenze? Possono sviluppare nell’ organismo umano un tumore. Vi invito a partecipare perché i vostri figli, i vostri nipoti abbiano una vita più sana, vi invito a partecipare per sensibilizzare chi fuma ad avere rispetto degli altri non buttando in mozziconi nell’ ambiente. Invitate amici e parenti, iscrivetevi per essere assicurati, portate con voi dei guanti e puntuali all’appuntamento». Plastic Free.