Grim attiva sportello front-office a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si porta a conoscenza della cittadinanza del comune di San Martino in Pensilis, ovvero di tutti gli utenti con utenza attiva nel predetto comune e paesi limitrofi, che, per venire incontro alle esigenze degli utenti e come richiesto dal Sindaco Giovanni di Matteo, a partire da mercoledì 9 aprile e ogni mercoledì successivo, la Grim scarl ha attivato, in forma straordinaria, dalle ore 9 alle ore 14, un punto di accesso al pubblico, presso la sede comunale in Piazza Umberto I, n.62.

Lo sportello fornirà assistenza per:

• Informazioni sui contratti di fornitura idrica;

• Attivazioni volture e cessazioni utenze;

• Fatturazione e modalità di pagamento..

Pertanto, si invita l’utenza a recarsi presso lo sportello per qualsiasi necessità o a fissare un appuntamento contattando il numero 0874-1919702.