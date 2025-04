Il 25 Aprile in basso Molise

BASSO MOLISE. ​Domani, venerdì 25 aprile 2025, l’Italia celebra l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. In segno di rispetto per il lutto nazionale proclamato a seguito della scomparsa di Papa Francesco, molte amministrazioni locali hanno deciso di mantenere le celebrazioni in forma sobria, pur confermando la volontà di onorare la memoria della Resistenza e dei suoi protagonisti.

L’amministrazione comunale di Palata invita tutta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione per la celebrazione dell’80° anniversario della Liberazione che si terrà venerdì 25 aprile 2025 secondo il seguente programma:

Ore 10 ritrovo presso il campetto polivalente e partenza del corteo con destinazione Villetta Comunale;

Ore 10:30 deposizione e benedizione della corona di alloro e cerimonia dell’Alzabandiera presso il monumento ai caduti;

Seguirà un saluto istituzionale da parte delle autorità presenti;

Ore 11:30 sfilata per le vie cittadine.

La cerimonia commemorativa in occasione dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia sarà svolta in forma sobria, nel rispetto del lutto nazionale proclamato per la morte del Santo Padre. Per tale motivo non sarà presente la Fanfara dei Bersaglieri in congedo, mentre la restante parte del programma non subirà variazioni.

Si invita la cittadinanza a partecipare.

Durante questa ricorrenza, l’amministrazione comunale posizionerà una stele in ricordo del nostro concittadino Angelo Nicola Di Vito, barbaramente ucciso dai soldati tedeschi in Contrada Fonte dei Ranci, come riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione Regionale Abruzzese (verbale di seduta n. 36 del 12/07/1949).