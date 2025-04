SAN MARTINO IN PENSILIS. L’Azione Cattolica della diocesi di Termoli-Larino, ringraziando il Signore per il dono di don Angelo Castelli nell’associazione, si unisce al cordoglio per la morte dell’amato sacerdote che per diversi anni è stato assistente unitario e del settore Adulti. Una presenza amorevole, propositiva, ispirata dai valori del Vangelo alla base della vita associativa, ora accolta tra le braccia della gloria di Dio. Grazie don Angelo.