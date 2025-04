SAN MARTINO IN PENSILIS. Un ricordo doveroso, quello per il Santo Padre, con Corrado Sala (alias Pasquale Di Bello) che ricorda il Papa della Carrese.

«(Quest’anno, alla Corsa dei Carri, ricordiamo con un segno Papa Francesco. Mettiamo un nastro alle corna dei Buoi).

Il 29 ottobre 2014 c’ero anch’io da Papa Francesco insieme ai tre Carri di San Martino in Pensilis. In questa foto è racchiuso quel momento. Il Papa è appena arrivato e da qui a qualche minuto benedirà Carri, Uomini, Animali, Fedeli. Un momento unico nella storia della Carrese che credo in questo frangente vada ricordato. Tra qualche giorno, il prossimo 30 aprile, proprio San Martino celebrerà la sua Carrese. Sarebbe bello che i Carri, Giovani e Giovanotti, in quella circostanza ricordassero Papa Francesco, ornando con un piccolo segno di riconoscimento il Carro e i Buoi.

I colori che contraddistinguono la bandiera dello Stato Pontificio sono il Giallo e il Bianco. Sono due colori presenti nei Carri: il Giallo per i Giovanotti, il Bianco per i Giovani. Sarebbe bello allora che al Carro e ai buoi venisse legato un piccolo segno di gratitudine e memoria, un nastro dai colori Giallo e Bianco. Sarebbe un bel gesto».