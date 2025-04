Il ricordo del ‘Cobra’ nel giorno del suo compleanno

GUGLIONESI. Oggi, 17 aprile, sarebbe stato il compleanno di Angelo Raimondo, il “Cobra”. Anche se non possiamo più festeggiare insieme a lui, il suo ricordo continua a vivere nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato.

Angelo era una persona speciale, capace di farsi voler bene da chiunque. Il suo sorriso sincero, la sua forza, e la sua generosità erano il riflesso di un cuore grande, pronto a donarsi agli altri. La sua energia positiva e la sua allegria erano contagiose, e tutti quelli che lo incontravano ne rimanevano colpiti.

La sua famiglia, oggi, come ogni anno, celebra il suo compleanno con affetto, ricordando ogni momento trascorso insieme. Anche se la sua assenza lascia un vuoto difficile da colmare, il legame con lui resta forte, alimentato dai ricordi e dall’amore che continua a unire chi lo ha amato.

Oggi, più che mai, la sua memoria ci invita a vivere con la stessa passione per la vita che Angelo ci ha trasmesso. Ci ricorda di non arrenderci di fronte alle difficoltà e di apprezzare ogni momento, con il sorriso che lui non smette mai di regalarci, anche se da lontano.

“Oggi, nel giorno del tuo compleanno, non possiamo fare a meno di pensare a te con affetto. Manchi, ma la tua forza e il tuo sorriso vivranno per sempre nei nostri cuori. Sei sempre con noi”.

Buon compleanno, Angelo. Anche se non ci sei più, il tuo spirito è sempre con noi, e non ti dimenticheremo mai.