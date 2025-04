TERMOLI. La sezione del gruppo Anmi di Termoli organizza una conferenza stampa per informare i media e la cittadinanza, del Bando indetto dalla Marina Militare per l’imbarco dei giovani studenti delle scuole medie superiori sulle navi Vespucci e Palinuro.

L’incontro è fissato al giorno 2 maggio 2025 alle ore 10, presso la sede dell’associazione in via Martiri della Resistenza n. 59 ( ex caserma Carabinieri ).