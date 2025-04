TERMOLI. Per alcuni giorni non si possono conferire rifiuti ingombranti all’ecocentro di via Arti e Mestieri. Lo ha reso noto la Rieco Sud con un avviso rivolto all’utenza. Stessa situazione riguarda anche le prenotazioni sul suolo comunale. Tuttavia, la situazione è in via di risoluzione e in attesa di notizie ufficiali, probabile che il servizio ripartirà già dalla metà della prossima settimana.