Intelligenza artificiale: l’incontro con gli studenti di Portocannone

PORTOCANNONE. «Ieri mattina abbiamo partecipato ad un interessantissimo incontro degli studenti della scuola secondaria di Portocannone con il chiarissimo professor Antonio Ballarin. Si è parlato di AI, sue origini, struttura e potenzialità. Un’ottima occasione di riflessione per i ragazzi e per noi tutti. Grazie alla preside Lamanna e alla professoressa D’Incecco e a tutto il personale scolastico per l’impegno che profondono nella formazione e per la crescita dei nostri ragazzi» così l’assessore di Portocannone, Valentina Flocco.

“Se ogni strumento riuscisse a compiere la sua funzione o dietro un comando o prevedendolo in anticipo […], le spole tessessero da sé e i plettri toccassero la cetra, i capi artigiani non avrebbero davvero bisogno di subordinati, né i padroni di schiavi”.