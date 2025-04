“Io per lei”: il banchetto Telethon a Torremaggiore

TORREMAGGIORE. Il 4 maggio si svolgerà a Torremaggiore un banchetto a cura della Fondazione “Telethon”, organizzato dall’Associazione “Tele Radio- Torre Aps”, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Torremaggiore e con la collaborazione del Gruppo Masci Torremaggiore 1.

I volontari distribuiranno i biscotti a forma di cuore, a fronte di una donazione minima di 15 euro per sostenere la ricerca alle mamme dei bambini che hanno delle malattie rare. E’ una campagna di sensibilizzazione denominata “Io per lei”, indetta dalla Fondazione Telethon nei giorni della festa della mamma.

“Vogliamo far ripartire la Telethon qui a Torremaggiore, ormai da diversi anni non si svolgeva più e come associazione abbiamo sentito il bisogno di riprenderla per sostenere la ricerca, quest’anno saremo in Villa Comunale di Torremaggiore”, commenta Maria Stella Marinaccio, presidente dell’Associazione. “Da ormai un anno abbiamo stretto una collaborazione con l’Altritalia Ambiente e con il gruppo Scout cattolici italiani di Torremaggiore, sono due associazioni che curano il verde e la Villa Comunale “Federico II” di Torremaggiore”. Appuntamento il 4 maggio, dalle ore 9:30 alle 12:30 nella Villa Comunale “Federico II di Svevia” a Torremaggiore.