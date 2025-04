MONTE SANT’ANGELO. S’inaugura la Settimana dell’Inclusione: ospiti la prof.ssa Giusi Toto e Leonardo Palmisano.

Si celebra nei prossimi giorni a Monte Sant’Angelo, la Settimana dell’Inclusione, un appuntamento atteso e sentito dalla comunità scolastica e cittadina, che quest’anno si apre il 7 aprile con un incontro d’eccezione: ospiti della giornata inaugurale saranno Giusi Antonia Toto, professoressa ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Foggia e responsabile del Learning Sciences institute e Leonardo Palmisano, sociologo, scrittore che da anni si occupa di fenomeni legati all’inclusione sociale, al lavoro, alle migrazioni e alla criminalità organizzata.

Nel corso della mattinata, i due relatori incontreranno gli studenti degli istituti scolastici del territorio per un confronto aperto e stimolante sul tema dell’inclusione multiculturale, un argomento quanto mai attuale in un contesto sociale in continua trasformazione.

“L’inclusione non è un concetto astratto, è una pratica quotidiana che parte dai luoghi in cui si cresce e si impara. Le scuole sono il primo laboratorio di cittadinanza, dove le differenze possono diventare risorsa e non barriera. Parlare di inclusione multiculturale oggi significa riaffermare il valore del dialogo, del rispetto e della convivenza. A Monte Sant’Angelo, durante la Settimana dell’Inclusione, riaffermiamo il diritto di ogni persona a essere vista, ascoltata e accolta. Perché una società che include è una società che non ha paura del futuro”, ha dichiarato la prof.ssa Toto in vista dell’incontro, sottolineando l’importanza della formazione degli insegnanti e del dialogo con le nuove generazioni.

Palmisano, noto anche per il suo impegno nella lotta contro le mafie e lo sfruttamento lavorativo, porterà invece una testimonianza sul campo, arricchendo il dibattito con esperienze concrete e racconti di resistenza quotidiana nei territori più fragili. Egli ha affermato: “la scuola deve essere il primo luogo in cui si costruisce una cittadinanza inclusiva, capace di valorizzare le differenze e trasformarle in risorsa”.

L’evento si inserisce in un programma più ampio di attività, laboratori e incontri, organizzato dal Comune di Monte Sant’Angelo e dalle istituzioni scolastiche locali, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’accoglienza, del rispetto e della pluralità identitaria.

La Settimana dell’Inclusione continuerà nei giorni a seguire con workshop, proiezioni, mostre e momenti di confronto tra studenti, docenti, famiglie ed esperti del settore.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare le pagine del Comune di Monte Sant’Angelo o a contattare l’indirizzo e-mail learningscienceinstitute@unifg.it.