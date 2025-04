L’alfabeto dell’anima: un evento dedicato ai giovani e alla salute mentale

TERMOLI. Il Centro di Salute Mentale di Termoli dell’Asrem organizza un importante incontro dal titolo “L’alfabeto dell’anima”, un evento pensato per i giovani e dedicato al confronto sui temi della salute mentale. L’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 4 aprile 2025, alle ore 16:30, presso la suggestiva Casa Museo Stephanus, in Piazza Duomo 1-3 a Termoli.

L’evento è a cura di Maria Rita Parsi e Carla Ciamarra, e vedrà i giovani dialogare direttamente con l’autrice.

Un dialogo aperto con esperti di salute mentale

Durante l’incontro interverranno due esperti del settore:

Alessandro Gentile , psichiatra e attuale direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli.

, psichiatra e attuale direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli. Angelo Malinconico, psichiatra e psicoanalista, già direttore del CSM di Termoli.

L’evento sarà un’opportunità per ascoltare testimonianze di chi ha dovuto affrontare i lati più difficili della propria esperienza umana, superando momenti di fragilità e ritrovando la speranza.

Un’iniziativa collettiva per il benessere giovanile

L’incontro è realizzato in collaborazione con diverse realtà associative e cooperative che operano nel sociale:

Progetto Popolare – Cooperativa Sociale Onlus

Diversamente – Cooperativa sociale

Cooperativa Kairos

Molise WOW

Casa Museo Stephanus

Questa iniziativa è parte di un più ampio progetto di sensibilizzazione volto a creare spazi di ascolto e dialogo per i giovani, offrendo strumenti di supporto per affrontare le sfide della vita.

Un appuntamento da non perdere per chi vuole approfondire il tema della salute mentale e il valore della condivisione delle esperienze.