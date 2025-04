Lavori Enel al ‘paese vecchio’ di Guglionesi

GUGLIONESI. Venerdì 4 aprile, dalle ore 9 alle ore 16, l’Enel interromperà l’energia elettrica per effettuare dei lavori sugli impianti in alcune zone di Guglionesi.

Vie interessate (Immagine 1):

v guiscardo: 172, da 176 a 186, 190, da 194 a 198, 204, 208, da 214 a 220, 224, da 228a a 228g, 234, da 238 a 240, da 244 a 246, da 250 a 252, 256

v guiscardo: 131, da 135 a 137, da 141 a 143, 149, da 153 a 155, da 159 a 161, 169, da 173 a 175, da 187 a 199

v galterio: 84, da 92 a 94, da 100 a 106, 110, da 130 a 132, 136, 140, 144, da 150 a 152, 162, 100-1

v galterio: 85, 89, da 97 a 103, 107, da 111 a 113, 117, 121, 125, da 129 a 131, da 135 a 139, da 143 a 147, da 151 a 157, 117-1

cso conte torino: da 4 a 6, 10, da 18 a 24, da 32 a 34, da 40 a 42, 48, 52, 56, 62, da 72 a 76, da 80 a 82

voo ferranzio: da 6 a 8, 20, da 24 a 26, da 30 a 32, 36, 40, 14-1, 14-2, 16-1, 16-2

v de sanctis: 1, 9, da 13 a 15, 19, da 27 a 31, da 39 a 41, 7-1, 7-2, 17-1

Vie interessate (Immagine 2):

Igo mura: da 13 a 15, da 19 a 21, da 25 a 27, da 31 a 33, 5-1, 5-2

cso conte torino: da 21 a 33, da 37 a 41, 47, 55, da 63 a 67, 71

vco s.francesco: da 4 a 6, da 12 a 16, 9, 13, 17, da 21 a 23, 41

vco santella: da 3 a 5a, 11, da 17 a 21, 13-1, 13-2, 17-2, 21-2

vco de marinis: da 1 a 3, 7, 11, da 15 a 17, 23, 27, 33, 37, 41

vco santella: 2, 6, 14, da 18 a 20a, da 2-1 a 26, da 32 a 34

v bruzio presente: da 2 a 4, da 8 a 10, 14, 10-1

v bruzio presente: 5, 19, da 23 a 25, 9-1, 9-2

Igo greci: 7, 17, 21, 25, 31, 35, 39, da 53 a 55

Igo mura: da 8 a 10, da 18 a 20, da 28 a 32

vco seminario: 3, da 7 a 9, 13, da 19 a 21

vco ferranzio: 1, 17, 7-1, 7-2, 11-1, 11-2

vco romanelli: da 5 a 7, 11, da 15 a 17

Igo greci: da 2 a 8, da 12 a 14, 18, 22

v della pace: da 2 a 4, 8, da 16 a 18

Vie interessate (Immagine 3):

vco s.pietro: 4, da 8 a 14, 18, 22, 8-1

vco d’aloisio: da 4 a 6, da 12 a 14

vco de marinis: da 8 a 10, 14, 20, 26

Igo gianni: da 4 a 6, da 10 a 14

vco d’aloisio: 3, 11, da 17 a 19

vco seminario: 2, 8, 12, 16, 20, 24

v de sanctis: 2, 10, 12-1, 12-2

vco del torto: 2, da 6 a 10

v milano: 46, da 46c a 48

vco romanelli: da 2 a 10

Igo gianni: 1, da 5 a 7

con sotto portella: sn

con ripatagliata: sn

cso conte torino: sn

v capitano verri: 92

p.za xxiv maggio: sn

v della pace: 3, 15

vco d’aloisio: sn

vco seminario: sn

vco santella: sn

Vie interessate (Immagine 4):

loc pno mura: sn

vco del torto: 3

loc pno mura: 26

v de sanctis: sn

vco s pietro: 5

v umberto I’: 8

con macchie: sn

v umberto I’: 3

Igo mura fs: sn

v galterio: sn

Igo greci: sn

v milano: sn

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.