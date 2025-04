TERMOLI. Air Basket Italiangas Termoli è pronta a vivere l’ultima sfida della stagione 2024-2025 di Serie B Interregionale.

“Arriva l’ultima grande notte di basket di Serie B Interregionale 2024-2025 per la Air Basket Italiangas Termoli. Nonostante l’obiettivo salvezza diretta raggiunto già due settimane fa da entrambe le compagini che scenderanno in campo, i biancoazzurri sono pronti a dare grande spettacolo nel match di alta classifica contro il Castanea Basket”.

Sabato 27 aprile alle 18, ci sarà la sfida Air Basket Italiangas Termoli vs Castanea Basket 2010.

“Dopo la partita, festeggeremo tutti insieme. Sarà una serata da ricordare”.

Biglietto: 8 euro

Ingresso gratuito per gli Under 14 (tutti coloro che non hanno ancora compiuto il 14º anno di età, accompagnati da un genitore)

Tutti al Palasabetta per sostenere i biancoazzurri.