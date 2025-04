“Madre Terra”: il viaggio tra tradizioni e ricordi di Pasquale Licursi

SANTA CROCE DI MAGLIANO. È sempre un’emozione avere tra le mani un libro che racconta le radici di una persona e di una comunità locale. E “Madre Terra” è uno di quelli. L’ho divorato in poche ore perché, mano a mano che ci si addentra nei vicoli e tra i personaggi del suo paese, Santa Croce di Magliano, l’autore, Pasquale Licursi, ti fa partecipe della sua adolescenza ivi vissuta e ti porta a conoscere i luoghi e le persone da lui frequentati e amati. Ti fa conoscere, con un linguaggio semplice e stringato ma efficace che raggiunge il cuore, i personaggi, senza nominarli mai direttamente, che hanno dato lustro al suo paese e che hanno avuto parte attiva nella società locale. Così è per il suo figlio illustre Raffaele Capriglione, per il pittore Mastrangelo, per il professore Palladino, per il preside, per il sindaco e per la gente umile – il barbiere, il calzolaio, il portiere di pallone, i rom che sono diventati parte integrante della comunità, la propria famiglia. Ha rivelato tutti mettendo a nudo le loro peculiarità. Il Licursi ha ritenuto doveroso illustrarli, a suo modo, perché meritevoli di essere conosciuti, (ri)conosciuti e (ri)portarli all’attenzione di quanti interessati all’approfondimento. Scriveva il premio Nobel per la letteratura, Josè Saramago, che “bisogna tornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini”. Lo ha fatto con uno scopo ben preciso, secondo me: tramandare ai giovani il senso dell’appartenenza, la conoscenza delle proprie radici e conservare alla memoria. Infatti, dice l’Autore: “Pensavo che sarebbe stato giusto, onesto, raccontare gli eroi periferici, i piccoli gesti quotidiani che ti hanno fatto compagnia e con loro sei cresciuto e diventato uomo”. Pasquale Licursi, autore di altri scritti come “Senza vento”, “Stai sereno”, racconti e poesie, ha sentito il bisogno, in questo tempo in cui la memoria si è persa e la società è in disfacimento, di lasciare traccia del passato perché se ne possa apprezzare il valore. Sono tanti piccoli quadretti di storie, di amore per la propria Terra, tanto che la chiama Madre, dove si è radicato e che non ha lasciato. Insieme, questi quadretti costituiscono un gran bel quadro che acquisisce la dignità del ricordo e della memoria. È la storia del paese e della sua gente in cui “si viveva di abbracci e senza amaro in bocca”, alla quale l’A. rimanda perché si possa vivere nella pace e nella serenità oggi perse. Il mio è un invito, a quanti non l’abbiano ancora fatto, soprattutto ai ragazzi delle scuole medie, a leggere questo romanzo antropologico sentimentale, facendo un viaggio introspettivo che sarà edificante, arricchirà la conoscenza e promuoverà l’amore verso la “Madre Terra”.

Mario Antenucci