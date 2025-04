MONTENERO DI BISACCIA. Proseguono i lavori di miglioramento della pubblica illuminazione a Marina di Montenero. Dopo gli interventi su via Beltrame, i lavori si sposteranno ora su via A. Doria, per garantire maggiore sicurezza e un’illuminazione più efficiente nella zona. Un passo importante per il miglioramento dei servizi locali.