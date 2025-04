Miseria e nobiltà, a Santa Maria degli Angeli ci sarà da divertirsi

TERMOLI. Ormai ci siamo: la commedia che andrà in scena all’Auditorium di Santa Maria degli Angeli alle ore 18è pronta a divertire i tantissimi spettatori attesi in sala.

I biglietti sono andati letteralmente a ruba e si registra già il tutto esaurito.

Il titolo della commedia è un grande classico della tradizione napoletana firmato da Eduardo Scarpetta: “Miseria e Nobiltà”.

A portarlo in scena sarà la compagnia teatrale di Santa Croce di Magliano, “Sceme Sembe Nuje”, con il suo prim’attore Nicolangelo Licursi, che è anche presidente della UILT (Unione Italiana Libero Teatro) Molise.

La commedia rientra nella rassegna teatrale di grande successo “Jamme Bbelle”, un vero punto di riferimento per gli amanti del teatro.

La versione proposta dalla compagnia santacrocese si ispira fedelmente alla celebre opera di Scarpetta, pur introducendo qualche variazione nei nomi dei personaggi. Tuttavia, la trama e le scene principali, così come i costumi, saranno riprodotti con grande attenzione alla tradizione.

I quasi trecento spettatori che gremiranno l’Auditorium possono stare certi: si riderà di gusto. Con opere classiche come questa, il successo è garantito!

La direzione della compagnia si scusa con tutti coloro che avrebbero voluto assistere allo spettacolo e non sono riusciti a trovare posto.

Nemmeno loro si aspettavano un sold out così rapido: i biglietti sono stati polverizzati in pochissimo tempo.

Michele Trombetta