PETACCIATO. «Tre anni che Sonia ci ha lasciati! Ieri sera, presso la chiesa di San Rocco a Petacciato, in occasione della messa del Giovedì Santo, è stato ricordato il suo nome e quello di suo padre Nicola! Antonietta, sua madre, è stata chiamata ad essere ministro straordinario dell’Eucarestia! Un giorno doloroso per Gesù, un giorno in cui lei davvero partecipa alla sofferenza di Cristo!».