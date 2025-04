Orizzonti di fede: riflessione, speranza e attesa, valori universali al di là delle proprie convinzioni religiose»

TERMOLI. Fedi differenti, ma la comunità è unica, con questo spirito Hanen Gzaiel si rivolge ai “Carissimi cittadini di Termoli”.

«In questa Domenica delle Palme, che annuncia l’inizio della Settimana Santa, desidero, a nome mio e di tutta l’Associazione di Promozione Sociale Salam Aps, farvi giungere i nostri più sinceri e sentiti auguri di pace e serenità.

Pur provenendo da un orizzonte di fede diverso, desidero unirmi con profondo rispetto e sincera partecipazione allo spirito di questa importante ricorrenza per la comunità cattolica e cristiana di Termoli. La Domenica delle Palme è un momento di riflessione, di speranza e di attesa, valori universali che risuonano nel cuore di ogni persona, al di là delle proprie convinzioni religiose.

Salam Aps, con la sua presenza attiva sul territorio, crede fermamente nell’importanza della convivenza pacifica, del rispetto reciproco e della condivisione dei momenti significativi che scandiscono la vita della nostra comunità. In questa occasione, desideriamo esprimere la nostra vicinanza a tutti i termolesi, augurando che queste festività siano un periodo di armonia, di raccoglimento e di gioia per voi e per le vostre famiglie.

Possa lo spirito di unità e di solidarietà che anima la nostra città illuminare questi giorni, portando con sé pace e comprensione tra tutti noi.

Con i più cordiali saluti e i migliori auguri di buone feste da parte mia e di Salam Aps.

Con profondo rispetto».