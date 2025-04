Passaporto per il futuro: consegnate le certificazioni Cambridge YLE Starters ai bambini dell’Achille Pace

TERMOLI. Grande entusiasmo all’istituto comprensivo “Achille Pace” di Termoli per la cerimonia di consegna delle certificazioni Cambridge YLE Starters agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. L’evento, che si è svolto il 25 marzo, nella palestra del plesso di via Po, ha rappresentato il traguardo di un percorso di apprendimento che ha visto i giovani studenti affrontare con successo l’esame finale nelle quattro abilità linguistiche: reading, writing, listening e speaking.

La certificazione Cambridge YLE Starters è il primo livello degli esami Cambridge rivolti ai bambini che si avvicinano alla lingua inglese. Riconosciuta a livello internazionale, questa attestazione è progettata per stimolare l’apprendimento in modo ludico e coinvolgente, ponendo solide basi per il futuro sviluppo delle competenze linguistiche. L’iniziativa si inserisce nel progetto “English for Kids”, attivato per il secondo anno consecutivo dall’Istituto Achille Pace nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa.

L’obiettivo è stato consolidare la conoscenza dell’inglese attraverso attività extracurricolari basate su ascolto attivo e conversazioni semplici, in un ambiente stimolante e motivante per i più piccoli. Il corso è stato condotto dai formatori Anna Pia Carfagnini e Walter Padula della Hello English, offrendo agli studenti un’esperienza didattica efficace e coinvolgente. Alla cerimonia di consegna degli attestati hanno partecipato con entusiasmo alunni e insegnanti, orgogliosi del percorso svolto e dei risultati ottenuti. L’istituto conferma così il proprio impegno nel fornire strumenti concreti per il futuro degli studenti, promuovendo l’apprendimento dell’inglese sin dalla scuola primaria.

Eliana Ronzullo