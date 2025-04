URURI. La sindaca di Ururi, Laura Greco, informa che dalla rotonda in direzione San Martino in Pensilis e Larino, a causa della rottura di un mezzo pesante, è avvenuta una perdita di olio e carburante sul fondo stradale. Sono attualmente in corso le operazioni di pulizia da parte degli enti competenti. «Si raccomanda di prestare la massima attenzione alla guida e di procedere con cautela nel tratto interessato. Grazie per la collaborazione».