“Prevenzione malattie cardiovascolari”, seminario con l’associazione Carabinieri

TERMOLI. Continua la serie degli appuntamenti informativi organizzati dall’ Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Termoli. Dopo il seminario curato dall’avvocato Marcello Benevento sul tema “condominio, diritti ed oneri del condomino e dell’amministratore condominiale”, sarà la volta della “Prevenzione malattie cardiovascolari”, dove relatore sarà il dottor Maurizio Di Giacomo (Asrem) specialista in cardiologia a Termoli.

Nella parte pratica sarà coadiuvato da Michele Pedicillo, infermiere professionale presso il reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo. Moderatore il presidente della sezione, luogotenente carica speciale e Cavaliere Filippo Cantore.

Appuntamento a domani, venerdì 11 aprile 2025, ore 18,30 in via Martiri della Resistenza n. 59 (ex caserma carabinieri). Per info 331.3680570.