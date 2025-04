Prorogati i lavori di manutenzione dei segnalamenti marittimi alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Proroga dei lavori di manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi di perimetrazione dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti.

Lo rende noto il capitano di fregata Nicola Panico, capo del circondario marittimo e comandante del porto di Termoli, ufficializzando la proroga di 60 giorni per i lavori di manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi di perimetrazione dell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti. I lavori, inizialmente programmati per concludersi il 9 aprile 2025, si estenderanno ora fino all’8 giugno 2025.

L’ordinanza di proroga è stata emessa a seguito di una richiesta formale da parte della ditta Prisma S.r.l., incaricata dei lavori, che ha chiesto l’estensione dei termini per garantire la sicurezza della navigazione durante le operazioni di manutenzione. La proroga riguarda le attività di ripristino e riposizionamento dei segnali marittimi, necessari per una corretta delimitazione dell’area protetta.

L’Ente Parco Nazionale del Gargano, committente dell’intervento, ha approvato questa estensione sulla base delle necessità operative e delle disposizioni legislative in materia di sicurezza in mare. Il comandante Panico ha sottolineato l’importanza di tale operazione per la salvaguardia della navigazione e la tutela dell’ambiente marino delle Isole Tremiti.

La nuova ordinanza sostituisce le precedenti del 29 novembre 2024 e del 30 gennaio 2025, e sarà in vigore fino alla conclusione dei lavori, prevista per l’8 giugno 2025. Chiunque non rispetti le disposizioni contenute nell’ordinanza sarà soggetto a sanzioni, come previsto dalla normativa vigente.