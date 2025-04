Rifiuti abbandonati sul percorso della Carrese

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Stamattina sul percorso dei carri sono stati sversati questi rifiuti che vedete in foto. I responsabili, subito individuati, oltre che sanzionati, dovranno provvedere alla rimozione immediata». Lo ha reso noto l’amministrazione comunale di San Martino in Pensilis tramite un post su Facebook.

L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino lungo il tracciato destinato al passaggio dei carri. Diversi contenitori sono stati abbandonati in maniera impropria, provocando indignazione tra cittadini e amministrazione comunale.