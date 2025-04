Rinviata a domenica 27 aprile la festività della Madonna Incoronata

SANTA CROCE DI MAGLIANO. “Considerato il lutto per la scomparsa del Santo Padre, Papa Francesco, i cui funerali si celebreranno a Roma sabato 26 aprile – a Roma in piazza San Pietro alle ore 10 – non si potranno svolgere manifestazioni e feste tradizionali in concomitanza con i funerali stessi.

Pertanto, la parrocchia ‘Sant’ Antonio di Padova’ di Santa Croce di Magliano in collaborazione con la neonata associazione dei ‘Cavalieri dell’Incoronata’ comunicano che la festività della Madonna Incoronata viene spostata a domenica 27 aprile, conservando orari e modalità dell’evento per l’intera giornata“.

Don Costantino Di Pietrantonio