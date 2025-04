‘Seconda Giornata Nazionale del Made in Italy’ allo stabilimento Momentive di Termoli

TERMOLI. Doppio appuntamento in agenda per le Celebrazioni della Seconda Giornata Nazionale del Made in Italy. Domani, venerdì11 aprile, sarà la volta della Momentive di Termoli, azienda leader a livello mondiale nel settore dei siliconi e delle specialità ad alte prestazioni, che aprirà le porte agli studenti dell’istituto “E. Majorana” di Termoli e Itis Marconi di Campobasso per guidarli all’interno dei suoi stabilimenti, e della Res Spa. di Pettoranello che accoglierà gli studenti dell’istituto “Fermi Mattei” di Isernia, per illustrare loro il nuovo progetto industriale “Recupero Etico Sostenibile”, frutto della visione di economia circolare e sviluppo sostenibile. L’incontro sarà utile per parlare di tecnologie all’avanguardia e di attivazione di processi volti a promuovere l’innovazione collaborativa.

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno a partire dalle ore 9.30 presso le rispettive sedi.