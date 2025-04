Si allontana un gatto in via Argentina, ritroviamolo

TERMOLI. Ancora un gatto smarrito, a Termoli: «Ieri pomeriggio abbiamo smarrito un gatto, appena siamo usciti dalla veterinaria in via Argentina, si è rotto il trasportino e il gatto spaventato è scappato via, dopo ore di ricerca è sbucato da dietro una macchina sempre davanti il locale della veterinaria ma è nuovamente scappato. Crediamo che si trovi ancora in quelle zone. Ci aiutereste a trovarlo? Solitamente si lascia avvicinare senza problemi. Era stato appena sterilizzato. Ha la zampetta sinistra rasata in quanto appena sterilizzato».

Rivolgersi a Vittorio: 349.2106084.