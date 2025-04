Sospensione flusso idrico a Campomarino (tranne Lido)

CAMPOMARINO. Sospensione del flusso idrico per domani, giovedì 17 aprile, per lavori di riparazione non prevedibili sulla condotta idrica.

«Grim informa gli utenti del Comune di Campomarino che, per lavori di riparazione non prevedibili sulla rete idrica che insiste in via Favorita incrocio via Risorgimento, la Grim Scarl si vedrà costretta a sospendere il flusso idrico della rete cittadina ad esclusione di Campomarino Lido.

L’interruzione è prevista dalle ore 9 fino al primo pomeriggio del 17.04.2025.

Pertanto, si invitano i gentili utenti ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento».