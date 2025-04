Tavenna festeggia la Madonna dell’Incoronata

TAVENNA. Oggi, 26 aprile, in occasione della festa della Madonna dell’Incoronata, la comunità di Tavenna si prepara a vivere una giornata intensa di devozione e condivisione. Dopo 25 anni, la sacra effigie della Madonna tornerà in processione per tutte le vie del paese, in occasione del Giubileo Mariano.

Tuttavia, in segno di profondo rispetto per la scomparsa del Santo Padre Papa Francesco, la Santa Messa delle ore 11:00 è stata annullata per permettere a tutti i fedeli di seguire le esequie trasmesse in diretta, nel giorno in cui il Papa torna tra le braccia del Padre Celeste.

Il programma della giornata proseguirà nel pomeriggio con i seguenti appuntamenti:

Ore 17:00 – Unzione con l’ Olio Benedetto della Madonna

– Unzione con l’ Ore 18:15 – Recita del Rosario nella Chiesa della Madonna dell’Incoronata

– nella Chiesa della Madonna dell’Incoronata Ore 18:45 – Presentazione del quadro in Merletto e versi poetici dedicati alla Madonna, opera del Maestro Crecchia

– e versi poetici dedicati alla Madonna, opera del Ore 19:00 – Santa Messa Solenne in onore di Maria Vergine Incoronata , seguita dalla processione con la statua della Madonna per le vie del paese

– in onore di , seguita dalla per le vie del paese Al termine: spettacolo di fuochi pirotecnici

A seguire: spettacolo musicale “Tali e Quali Show”

Buona festa a tutti!

Che la Madonna dell’Incoronata continui a vegliare su Tavenna e su ogni famiglia.