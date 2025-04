Torna in funzione l’eco-isola informatizzata

GUGLIONESI. Dopo mesi di inattività, è tornata finalmente funzionante l’isola ecologica informatizzata di Guglionesi.

A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini, che da tempo lamentavano il disservizio, il punto di raccolta è di nuovo accessibile. La struttura, situata nella zona del campo sportivo, consente di conferire rifiuti in maniera differenziata: plastica, carta, vetro, metalli e indifferenziato. Il funzionamento è semplice: basta utilizzare la tessera sanitaria dell’intestatario Tari (la tassa sui rifiuti) per accedere al servizio. Una volta autenticati, si seleziona la tipologia di rifiuto da conferire e si deposita all’interno dell’apposito contenitore.

L’isola ecologica è attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, ed è pensata per offrire ai cittadini un’alternativa comoda e controllata al conferimento domestico, soprattutto in caso di necessità urgenti o fuori dagli orari del porta a porta. Un ritorno atteso da molti, che segna un piccolo ma significativo passo verso una gestione più efficiente dei rifiuti in paese. Un invito, inoltre, a prendersi cura del proprio territorio anche segnalando guasti o malfunzionamenti, per il bene di tutta la comunità.