Un giorno speciale alla casa di riposo di Montecilfone

MONTECILFONE. Un gesto di vicinanza che tocca il cuore: oggi a Montecilfone si è svolta una visita molto speciale alla Casa di Riposo, un momento che ha portato sorrisi e speranza ai residenti. La visita del sindaco Giorgio Manes, del parroco e dell’assessore Manes ha avuto un significato profondo, mostrando quanto sia importante non solo prendersi cura delle persone anziane, ma anche farle sentire parte integrante della comunità.

“Oggi è stato un giorno speciale per i residenti della Casa di Riposo a Montecilfone! Il sindaco, il parroco e l’assessore Manes sono stati a trovarli, dimostrando vicinanza e attenzione verso le persone più anziane della comunità. Questa visita è un gesto di grande importanza, poiché mostra che le istituzioni locali si prendono cura dei propri cittadini, soprattutto di quelli che potrebbero sentirsi più isolati o dimenticati.

Un atto che fa bene al cuore: speriamo che questo gesto possa portare gioia e conforto ai residenti della Casa di Riposo, rafforzando quel legame di comunità che rende Montecilfone un luogo accogliente per tutti. In un mondo sempre più frenetico, momenti come questi sono fondamentali per ricordare che la cura e l’umanità sono valori che non devono mai venire meno”.