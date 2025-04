Ancora auto danneggiate in viale Trieste, ladri-vandali sempre ‘in movimento’

TERMOLI. Atti vandalici o tentativi di furto? Questo tenteranno di scoprirlo le forze dell’ordine a cui il gesto increscioso e penalmente rilevante sarà denunciato.

Il proproietario del Suv nero parcheggiato in viale Trieste, stamani, ha trovato un’amara sorpresa, il finestrino infranto del suo veicolo e danni considerevoli.

Ovviamente, occorrerà anche controllare che non siano spariti oggetti al suo interno. Come accennato, potrebbe essere stato un tentativo di furto, come già accaduto sovente in quella zona.

Come avvenuto già nel nuovo parcheggio “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, l’intendimento dell’amministrazione comunale è quello di provvedere, trovando le giuste risorse, a mettere in sicurezza quest’area di sosta, sempre con illuminazione pubblica adeguata e telecamere di videosorveglianza.