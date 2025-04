Auto esce fuori strada alla rotatoria dell’ex ospedale

TERMOLI. Una giornata da dimenticare per gli automobilisti di Termoli, segnata da una serie di incidenti stradali. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto questa sera, intorno alle 20:30, alla rotatoria dell’ex ospedale San Timoteo.

Secondo le prime ricostruzioni, una Alfa Romeo, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha improvvisamente perso il controllo ed è finita sul marciapiede antistante. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica del sinistro.

L’incidente si aggiunge ai tre già registrati oggi in diverse zone della città, sollevando interrogativi sulle condizioni del traffico e sulla sicurezza stradale.