Auto si ribalta in A14 tra Vasto Nord e Val Di Sangro: feriti, code e disagi

VASTO. Incidente stradale all’alba sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Val di Sangro e Vasto Nord, in direzione Bari. Intorno alle 6:30 di questa mattina, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale della sottosezione di Vasto Sud, un’autovettura si è ribaltata al km 432.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Lanciano, un’ambulanza del 118, il personale della Polstrada e gli addetti di Autostrade per l’Italia, per prestare soccorso ai feriti e garantire la sicurezza dell’area. A causa dell’incidente, si sono registrati rallentamenti e una coda temporanea lungo la carreggiata sud. Le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza della carreggiata si sono protratte per oltre un’ora.

Fortunatamente, non si segnalano vittime, ma alcuni occupanti dell’auto sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Gli agenti della Stradale sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.