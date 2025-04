Auto travolge bici, «Chi ha visto l’incidente?»

TERMOLI. «Domenica 20 aprile 2025, giorno di Pasqua, mio figlio è caduto mentre era in bicicletta in via Tevere a Termoli, di fronte al discount Md.

Secondo quanto riesce a ricordare, sarebbe stato urtato da un mezzo in transito, ma a causa dello spavento e del trauma non è riuscito a identificare con chiarezza se si trattasse di un’automobile o di uno scooter.

Le conseguenze dell’incidente sono state gravi: ha riportato costole inclinate, volto tumefatto e una distorsione al braccio. Vista la serietà dei danni, vogliamo fare in modo che possa far valere i suoi diritti e ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Cogliamo anche l’occasione per rivolgere un appello al Comune di Termoli: via Tevere è diventata una strada pericolosa, soprattutto per chi si muove a piedi o in bicicletta. Servono interventi urgenti per migliorare la sicurezza e prevenire altri incidenti.

Ringraziamo chiunque potrà contribuire a far luce sull’accaduto o sostenere questa richiesta di maggiore tutela per tutti i cittadini.

Gerardo, papà di Luca».