Cade da un ponteggio alto 7 metri, 59enne muore nella zona industriale di Apricena

APRICENA. Tragico incidente sul lavoro, quello che ieri ha colpito la zona industriale di Apricena nel pomeriggio di ieri, martedì 22 aprile. Nicola Marino, 59 anni, ha perso la vita cadendo da un ponteggio alto sette metri all’interno di un’azienda di lavorazione del marmo. La vittima, impiegata come guardiano, era assunta con un contratto legato a una misura alternativa alla detenzione, un percorso di reinserimento sociale bruscamente interrotto dalla tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto per cause ancora da accertare. Un collega, allertato da un forte rumore, ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei sanitari del 118, Marino era già privo di vita a causa delle gravissime lesioni al cranio.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare per chi opera in contesti particolari come quelli previsti da programmi di reinserimento sociale. Le indagini affidate ai carabinieri del nucleo investigativo di Foggia, insieme agli uomini dello Spesal, mirano a chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo sulla vicenda, mentre la famiglia della vittima ha scelto di affidarsi agli avvocati Cosimo Damiano Cirulli e Maurizio Iocola.

La comunità è sconvolta dalla perdita di Marino, e questa tragedia riporta al centro dell’attenzione la necessità di garantire standard di sicurezza rigorosi per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro posizione contrattuale.