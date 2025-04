Cede parte della carreggiata tra Montenero e Palata

MONTENERO DI BISACCIA. Una parte della carreggiata della Provinciale 13, che collega Montenero a Palata, ha subito uno smottamento, nei giorni scorsi, causando una situazione di grande preoccupazione per automobilisti e residenti.

Il cedimento è avvenuto poco dopo la fine del centro abitato, nei pressi del santuario della Madonna di Bisaccia. Ironia della sorte, il tratto colpito era stato riasfaltato l’anno scorso, dopo anni di attesa e interventi mirati a migliorare la sicurezza di questa arteria lunga dodici chilometri.

Al momento, la viabilità risulta compromessa: la carreggiata è ridotta e chi si trova a percorrere questa strada deve affrontare una deviazione improvvisa, che fortunatamente è su un rettilineo.

Le autorità locali stanno monitorando la situazione e saranno necessarie ulteriori valutazioni per decidere come intervenire per ripristinare la strada e garantire la sicurezza dei cittadini.