Comunità sconvolta dalla scomparsa di ‘Donatino’

ROTELLO. La notizia della morte di Donato Giannone ha scosso tutta la comunità di Rotello e dei paesi limitrofi. Oltre ad essere uno stimato geometra, era anche il padre di don Antonio Giannone, il giovane sacerdote molto amato dalla comunità. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, soprattutto per la sua famiglia e per tutti coloro che lo conoscevano.

I commenti degli abitanti riflettono il dolore e il disorientamento per la tragica perdita. “Non ci voglio credere… ho voluto che battezzassi il mio unico bambino perché con Antonella, oltre ad avermi vista crescere, ho sempre sentito amore in voi… oggi piango perché sono incredula e non mi capacito del fatto che tu non sia più con noi, con il tuo sorriso, la tua allegria… Riposa in pace, compare. Noi non ti dimenticheremo”, scrive una persona che ha conosciuto Donato Giannone. Un altro commento sottolinea la tristezza per la morte di una persona che aveva lasciato il segno: “Ciao Donatino, quante risate ci siamo fatti quando eravamo con immenso piacere tuoi ospiti. Mancherai”.

La commozione si mescola anche con la preoccupazione per la sicurezza stradale. “Prima o poi qualcosa doveva succedere a quello stop maledetto, che non rispetta nessuno. Agli incroci si deve rallentare”, “Imparate a rispettare il codice della strada, maledetti passano come razzi davanti a quell’incrocio e non si fermano mai… Donatino, una persona meravigliosa”, aggiunge un altro.

Il dolore per la perdita di Donato Giannone è palpabile, come dimostra chi scrive: “Non mi sembra vero. Ho il cuore a pezzi”. In molti chiedono che si intervenga per migliorare la sicurezza di quell’incrocio: “E’ ora di provvedere per quel incrocio visto che il morto è arrivato… non si può accettare!”.

Il grave incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 8 in pieno centro, presso l’incrocio di via Maresciallo Diaz. Un pick-up, presumibilmente non rispettando il segnale di stop, ha impattato violentemente contro una Volkswagen Passat guidata da Donato Giannone. L’impatto è stato devastante: la Passat è terminata contro un albero situato nella piazzetta del centro. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per Donato Giannone non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Rotello e il nucleo radiomobile della compagnia di Larino per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Alberta Zulli