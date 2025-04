Continua a maltrattare e picchiare la madre, giovane arrestato dai Carabinieri

CAMPOBASSO. Giovane arrestato per violenza domestica, salvata la famiglia dai Carabinieri.

Nella serata di ieri, mercoledì 2 aprile, un intervento rapido e decisivo dei Carabinieri della Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile ha messo fine a una grave situazione di violenza domestica in un’abitazione del capoluogo molisano. L’allarme è stato lanciato dalla madre del giovane coinvolto, che, esasperata da continui comportamenti aggressivi, ha chiamato il “112” per chiedere aiuto.

I militari, giunti immediatamente sul posto su disposizione della centrale operativa, hanno trovato una scena drammatica: la donna, in lacrime, ha raccontato le violenze subite dal figlio, che l’aveva spinta violentemente contro una porta, causandole lesioni al gomito. Il giovane si era reso protagonista di episodi simili già in passato, tanto che un provvedimento della Procura della Repubblica di Campobasso gli aveva imposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre.

Nonostante ciò, gli atti di violenza erano continuati, rendendo necessario un intervento risolutivo. Grazie al lavoro meticoloso dei Carabinieri, che hanno intensificato le attività di vigilanza per prevenire il rischio di ulteriori reati di violenza domestica e di genere, è stata raccolta una documentazione probatoria consistente. Questa ha convinto l’Autorità Giudiziaria a emettere una misura precautelare di custodia in carcere, ritenuta indispensabile per proteggere la famiglia.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Campobasso, dove rimarrà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. Questo episodio mette in evidenza l’importanza del rafforzamento delle attività di controllo e della protezione delle vittime di violenza domestica, un fenomeno purtroppo ancora diffuso.

L’intervento tempestivo dei militari ha evitato il degenerare della situazione, riportando sicurezza e sollievo in un nucleo familiare che viveva da tempo nella paura e nell’esasperazione.