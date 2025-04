Denunciato dalla Polizia per aver rubato 10mila euro in un fast food

CAMPOBASSO. Denunciato dalla Polizia di Stato di Campobasso per aver rubato 10mila euro in un fast food del centro.

È stato identificato e denunciato dai poliziotti della Squadra Mobile l’autore del furto avvenuto a Campobasso nella notte del 6 marzo scorso ai danni di un fast food del centro cittadino, un soggetto di origini campane con numerosi precedenti per reati simili in tutta Italia.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l’uomo è arrivato a Campobasso in autobus nella serata del 5 marzo, mettendosi subito alla ricerca di un esercizio commerciale da svaligiare.

Per portare a compimento il furto ha individuato un fast food in pieno centro, aperto fino a tardi, e dopo aver svolto un accurato sopralluogo sia all’interno che all’esterno del locale, ha atteso la chiusura.

Nel cuore della notte, dopo aver forzato la porta di ingresso, è riuscito in pochi attimi a disattivare il sistema di videosorveglianza ed a svaligiare la cassa, da cui ha sottratto oltre 10.000 euro in contanti. L’uomo ha poi ripreso l’autobus per rientrare presso la propria abitazione.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno passato al setaccio i filmati delle telecamere cittadine e, sulla base degli ulteriori riscontri svolti, hanno scoperto la dinamica del furto e l’identità del responsabile, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Campobasso.