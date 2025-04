ROTELLO. Disposta l’autopsia sulla salma di Donato Giannone.

La Procura della Repubblica di Larino ha deciso di procedere con l’autopsia sulla salma di Donato Giannone, il geometra sessantacinquenne tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto ieri, alle 8, nel centro di Rotello. La decisione è stata presa per chiarire con precisione le dinamiche e le cause del decesso, avvenuto sul colpo a seguito del violento impatto tra la sua Volkswagen Passat e un pick-up.

L’incarico per l’esame autoptico sarà formalizzato nei prossimi giorni e affidato a un medico legale dell’Università degli Studi di Foggia, un ateneo noto per la sua competenza in ambito medico-legale. L’autopsia sarà eseguita presso l’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove la salma è stata trasferita subito dopo il nulla osta della Procura.

L’incidente, che ha sconvolto la comunità di Rotello e l’intero basso Molise, ha visto coinvolti due veicoli che si sono scontrati all’incrocio di via Maresciallo Diaz. Il pick-up, appartenente a un’azienda di noleggio di gruppi elettrogeni, non avrebbe rispettato lo stop, colpendo in pieno la berlina guidata da Giannone. L’impatto ha spinto l’auto contro un albero, causando danni irreparabili e il decesso immediato del conducente.

La comunità locale è stata profondamente colpita dalla perdita di una figura stimata e affettuosamente conosciuta come “Donatino”; si attende ora con rispetto e dolore l’autopsia, per poi dare l’ultimo saluto al 65enne.