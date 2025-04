Esce fuori strada con l’auto, 72enne trasportata al Pronto soccorso

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Una donna settantaduenne residente a San Giacomo degli Schiavoni è rimasta coinvolta nella tarda mattinata di oggi in una uscita di strada, al volante dell’utilitaria con cui stava rientrando in paese da Termoli, lungo la SP 168.

Per fortuna, nonostante i danni al citycar, una Fiat Seicento, l’anziana donna non ha subito conseguenze particolari, anche se è stata trasportato precauzionalmente dal 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo.

Sul posto sono intervenute due gazzelle dei Carabinieri della compagnia di Termoli, sia per rilevare il sinistro, che per disciplinare la viabilità, durante le operazioni di soccorso.