Gli agenti della Volante sventano furto in un cantiere

TERMOLI. Escalation di furti tra mense scolastiche e cantieri, la Polizia sventa un colpo nella notte

Continuano le segnalazioni dei cittadini sull’ondata di furti che negli ultimi giorni sta colpendo Termoli, con particolare accanimento contro le mense scolastiche e i cantieri edili. Un fenomeno preoccupante che, seppur in calo rispetto ai giorni scorsi, continua a causare danni e disagi, colpendo indirettamente anche i più piccoli.

In particolare, il furto di derrate alimentari dalle mense scolastiche sta creando difficoltà nella gestione dei pasti per i bambini, mentre il furto di carburante dai mezzi impegnati nella riqualificazione degli istituti rallenta lavori essenziali per la comunità.

Stanotte, però, i ladri ci hanno riprovato senza successo. Grazie all’intervento tempestivo della Polizia, un nuovo tentativo di furto in un cantiere è stato sventato. Gli agenti del commissariato di via Cina continuano a presidiare le zone più sensibili con grande impegno, nonostante le difficoltà.

«A loro va il nostro ringraziamento: uomini e donne che, con dedizione e senso del dovere, lavorano instancabilmente per garantire sicurezza e legalità. Il loro sforzo quotidiano è un baluardo fondamentale contro questi atti criminosi che minano la serenità della nostra città», il messaggio di chi ha apprezzato il tempestivo intervento.