Incendi dolosi a Torremaggiore: quattro mezzi distrutti dalle fiamme

TORREMAGGIORE. Due incendi auto e complessivi quattro mezzi distrutti dalle fiamme. È questo il bilancio della notte appena trascorsa a Torremaggiore, interessata da due atti incendiari rispettivamente in via Padre Arturo D’Onofrio (traversa di viale Aldo Moro) e in via Garibaldi.

Gli incendi, di natura dolosa, sono divampati in contemporanea nei due punti della città: in viale Aldo Moro sono andate a fuoco tre auto – due appartenenti alla stessa persona, la terza coinvolta nel rogo dalla propagazione delle fiamme – mentre una quarta è stata colpita in via Garibaldi.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo che, con il supporto di un’autobotte da Foggia, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le zone colpite, evitando ulteriori danni collaterali. L’accaduto è all’attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso e stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona. (Foggia Today).