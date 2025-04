Incendio in una rimessa agricola, morti animali e attrezzature danneggiate

CAMPOBASSO. Poco dopo l’1 di stamattina una squadra di Vigili del Fuoco del comando di Campobasso è intervenuta nella periferia del capoluogo per un incendio di rimessa agricola. Sul posto si sono recati un’autopompa serbatoio, un modulo antincendio e un’autobotte; i Vigili hanno lavorato con autoprotettori per la protezione delle vie respiratorie dai gas e fumi prodotti dall’incendio, tramite naspo ad alta pressione si è spento l’incendio ma purtroppo i prodotti della combustione, gas, fiamme, fumo e calore, avevano già interessato gli animali da cortile presenti all’interno. Danneggiate anche le attrezzature agricole ricoverate nella rimessa. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.