Investimento sulla Foggia-Lecce: ritardi e disagi per i viaggiatori su tutta la linea adriatica

TERMOLI. Un grave incidente ha paralizzato la linea ferroviaria Foggia-Lecce, con pesanti ritardi e disagi per i viaggiatori anche di Termoli. Intorno alle 6:10 di questa mattina, un treno ha investito una persona nei pressi di Fasano, interrompendo completamente la circolazione ferroviaria.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito ritardi che vanno da 180 a 250 minuti, con limitazioni e cancellazioni che hanno colpito in particolare i treni Regionali, creando disagi per pendolari e viaggiatori locali. La ripresa della circolazione è avvenuta solo intorno alle 10:30, dopo l’intervento delle autorità per i rilievi. Tuttavia, i ritardi e le cancellazioni si sono protratti fino alle 11:25, quando la situazione è tornata alla normalità.