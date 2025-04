Ladri in azione all’istituto “Achille Pace”, rubano detersivi e “svuotano” la dispensa

TERMOLI. Nella notte appena trascorsa, ignoti si sono introdotti furtivamente nell’istituto comprensivo “Achille Pace”, situato nel quartiere Difesa Grande a Termoli. L’episodio ha lasciato insegnanti e personale scolastico in uno stato di sgomento e frustrazione.

I malintenzionati sono penetrati nella struttura scolastica attraverso la palestra, forzando diverse porte e accedendo agli armadietti degli stanzini. Tra gli oggetti rubati figurano detersivi, guanti didattici, tovaglioli di carta, panni per spolverare e diversi liquidi detergenti. La dispensa dei collaboratori scolastici è stata anch’essa presa di mira: sono spariti biscotti, caffè e altre provviste personali.

Oltre al furto, i vandali hanno anche danneggiato alcuni oggetti all’interno della scuola. Detersivi per i vetri e biscotti trafugati sono stati abbandonati sul pavimento, aggiungendo un elemento di spreco e disprezzo alle loro azioni.

Le autorità locali sono state prontamente allertate e una denuncia è stata formalizzata. La Polizia – intervenuta sul posto con la volante del Commissariato di via Cina – ha avviato le indagini per individuare i responsabili del furto con scasso.