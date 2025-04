Lotta contro l’abbandono dei rifiuti a Campomarino: la Polizia Locale al servizio del territorio

CAMPOMARINO. La Polizia Locale di Campomarino, sotto la guida del Tenente Raffaele Intrevado, si distingue per il suo impegno nel contrastare un problema sempre più pressante: l’abbandono dei rifiuti. Questo fenomeno non solo deturpa il paesaggio, ma mina la salute e il benessere della comunità locale.

In via dei Fantini, lungo il percorso della tradizionale corsa dei carri, gli agenti hanno scoperto un accumulo di rifiuti, tra cui vecchi materassi, mobili logori e radiografie. Non solo, rinvenuti anche prodotti alimentari custoditi in barattoli di latta. Proprio le radiografie si sono rivelate una traccia decisiva per identificare gli autori dell’illecito, dimostrando l’efficacia investigativa delle autorità.

Grazie all’applicazione degli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006, che prevedono misure specifiche per la gestione dei rifiuti e le sanzioni contro l’abbandono, i responsabili sono stati denunciati alla giustizia. L’episodio sottolinea il ruolo cruciale della Polizia Locale nel garantire il rispetto delle regole e nel sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un comportamento responsabile.

Un messaggio per la comunità

Quest’azione rappresenta un promemoria forte e chiaro: il territorio è un patrimonio da preservare, e ognuno di noi ha un ruolo fondamentale in questa missione. L’ambiente, il paesaggio e le tradizioni che rendono Campomarino unica meritano cura e rispetto.

Così, la Polizia Locale non solo fa rispettare la legge, ma si erge anche a guardiana di valori universali che parlano di tutela, collaborazione e responsabilità. Che questo intervento possa essere un punto di partenza per un cambiamento positivo e duraturo.