Merce rubata e titolare aggredito, coppia in manette

Arrestati due giovani per rapina e aggressione in un centro commerciale di Termoli.

TERMOLI. Nel corso di un servizio perlustrativo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Termoli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo e una donna, entrambi 22enni e originari di Campobasso. I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia e penali, dovranno rispondere di concorso in lesioni personali e rapina impropria.

L’episodio è avvenuto alcuni giorni fa presso un noto centro commerciale della città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani si sarebbero introdotti in un esercizio commerciale durante l’orario di apertura, appropriandosi di diversi articoli e occultandoli nei propri abiti. Sorpresi dal titolare del negozio, che chiedeva loro di restituire la merce o pagarla, i due avrebbero reagito con violenza, aggredendo fisicamente l’uomo. A seguito dell’attacco, la vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni, salvo complicazioni.

Allertata da una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, una pattuglia ha immediatamente individuato e fermato i due presunti responsabili. Le indagini hanno permesso di accertare la dinamica dei fatti e di procedere all’arresto degli aggressori, che sono stati condotti presso le rispettive abitazioni, dove resteranno a disposizione della Procura della Repubblica di Larino.

Durante l’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari, gli arresti sono stati ritenuti legittimi. Nei confronti di entrambi è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Termoli, mentre per l’uomo è stato imposto anche l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i commercianti locali, che chiedono maggiore sicurezza per prevenire simili atti di violenza.